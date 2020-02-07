Священнослужитель РПЦ предложил закрыть «Дом-2» и «Давай поженимся!»

Смирнов пожаловался на часть российской массовой культуры. Больше всего внимания он уделил программам «Дом-2» и «Давай поженимся!».

По мнению представителя РПЦ, такие шоу негативно влияют на вкусы жителей страны и на показатели рождаемости в России.

«Если бы я был президентом, то в первую же ночь подписал указ о закрытии „Дома -2“ и „Давай поженимся!“» — подчеркнул Смирнов.