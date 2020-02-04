    04 февраля 2020, 11:56

    РПЦ откажется освящать оружие массового поражения

    Александра Ломейко

    В Русской православной церкви задумались, что пора бы перестать благословлять оружие. Речь в первую очередь идет об освящении оружия массового поражения. Документы по этому вопросу уже подготовлены, теперь священники будут обсуждать, нужно ли отказаться от этого обряда.
    РПЦ откажется освящать оружие массового поражения

    Священнослужители подготовили проект документа, в котором описали все предложения. Он опубликован на сайте РПЦ.

    «Должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для „освящения“ любых разновидностей оружия, <…> в том числе оружия неизбирательного действия и массового поражения», — указано в материале.

    В РПЦ подчеркнули, что освящение «не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию самого чина благословения воинских оружий».

    Церковь вместе с этим допускает благословение средств передвижения военных — водных, воздушных и сухопутных. Здесь обряд возможен, поскольку речь идет именно о сохранении жизни воинов.

    В истории Руси еще в XII веке есть упоминания традиции «опоясывания мечом». Юных княжичей так признавали готовыми к воинской службе и защите своих земель. Церковь благословляла личное холодное оружие князей и воинов как символ их статуса.

    Молитву о воинах в РПЦ назвали устойчивой церковной практикой. Ее, в отличие от освящения оружия массового поражения, совершают во время ежедневных богослужений и «особенным чином». То есть во время сражения.

    Проект документа уже направили в епархию РПЦ, чтобы получить отзывы. Дискуссия продлится до 1 июля, в ней могут принять участие все желающие.