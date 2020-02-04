РПЦ откажется освящать оружие массового поражения

В Русской православной церкви задумались, что пора бы перестать благословлять оружие. Речь в первую очередь идет об освящении оружия массового поражения. Документы по этому вопросу уже подготовлены, теперь священники будут обсуждать, нужно ли отказаться от этого обряда.

Священнослужители подготовили проект документа, в котором описали все предложения. Он опубликован на сайте РПЦ.

«Должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для „освящения“ любых разновидностей оружия, <…> в том числе оружия неизбирательного действия и массового поражения», — указано в материале.

В РПЦ подчеркнули, что освящение «не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию самого чина благословения воинских оружий».

Церковь вместе с этим допускает благословение средств передвижения военных — водных, воздушных и сухопутных. Здесь обряд возможен, поскольку речь идет именно о сохранении жизни воинов.

В истории Руси еще в XII веке есть упоминания традиции «опоясывания мечом». Юных княжичей так признавали готовыми к воинской службе и защите своих земель. Церковь благословляла личное холодное оружие князей и воинов как символ их статуса.

Молитву о воинах в РПЦ назвали устойчивой церковной практикой. Ее, в отличие от освящения оружия массового поражения, совершают во время ежедневных богослужений и «особенным чином». То есть во время сражения.

Проект документа уже направили в епархию РПЦ, чтобы получить отзывы. Дискуссия продлится до 1 июля, в ней могут принять участие все желающие.