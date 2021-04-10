РПЦ осудила интервью Собчак со скопинским маньяком

В РПЦ осудили интервью скопинского маньяка Виктора Мохова, которое он дал Ксении Собчак. Ничему хорошему такой человек не научит, заявил «России 24» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я считаю, что такого человека не следует показывать публике. У него не следует брать интервью», — сказал митрополит Иларион.

Священник отметил, что такой человек, как Мохов, «ничему хорошему научить не может». Правоохранители должны не спускать глаз со скопинского маньяка, за ним должен быть круглосуточный присмотр, добавил митрополит. Это нужно, чтобы не допустить совершения им новых преступлений, указал представитель РПЦ.

Мохов в 2000 году похитил двух школьниц, которых на протяжении почти четырех лет держал в подземном бункере и насиловал. Маньяка поймали только в 2004 году. Он отсидел в тюрьме 17 лет и в марте вышел на свободу. Вскоре на YouTube-канале Собчак вышло интервью с Моховым, которое вызвало широкий общественный резонанс. На этой неделе Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора. В СМИ сообщали, что причиной стало интервью Собчак. Сосед Мохова рассказывал, что около его дома регулярно дежурят полицейские.

Одна из жертв насильника, Екатерина Мартынова, ранее получила госзащиту. Мохов в беседе с Собчак признался, что хочет «помочь» ей зачать детей.