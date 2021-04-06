Свидетели под защитой. Как в России прячут людей от преступников

Жертва скопинского маньяка получила государственную защиту. Рассчитывать на нее могут только участники уголовных дел. Причем чаще всего защиту дают тем, кто причастен к определенной статье. «360» рассказывает, как в России утроена система государственной защиты.

Екатерина Мартынова попросила государственную защиту от вышедшего на свободу скопинского маньяка. Это случилось после одиозного интервью Виктора Мохова. В нем он признался, что до сих пор любит Екатерину, а также предложил «помочь» зачать детей своей другой жертве.

Мохов также попытался наладить общение с бывшей жертвой с помощью соцсетей. Екатерина начала опасаться за свою жизнь. То, что Мохова могут вновь оштрафовать на 1200 рублей за нарушение административного надзора, нельзя считать сильным сдерживающим фактором.

Следственный комитет предоставил Екатерине госзащиту. Подробности держат в тайне. Однако, по словам Мартыновой, она и ее семья теперь находятся в безопасности. Они больше не переживают, что могут встретиться со скопинским маньяком.

Охрана или смена личности

Каждый год в России около пяти тысяч человек нуждаются в государственной защите. Есть несколько вариантов: личная охрана, выдача спецсредств индивидуальной защиты, изъятие из публичного доступа сведений о человеке, а также переселение, замена документов, а в случае необходимости и изменение внешности.

Адвокат, бывший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК при прокуратуре РФ Андрей Гривцов рассказал «360», что все это делается в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

«Если человек, который оказывает помощь органам расследования, нуждается в государственной защите, он пишет заявление на имя следователя, судьи, в МВД или ФСБ — в зависимости от обстоятельств. Заявление рассматривается, и выносится специальное постановление», — пояснил механизм предоставления защиты эксперт.

Кому положена защита

«На госзащиту могут претендовать свидетели преступления или потерпевшие — словом, лица, которые дают изобличающие показания и в связи с этим находятся в опасности. Иногда по громким делам свидетелей сопровождает охрана, которая находится с ними круглосуточно», — объяснил Гривцов.

Люди достаточно часто просят о защите, но охрану выделяют далеко не всегда. Иногда достаточно просто изъять информацию о человеке или выдать телефон для оперативной связи.

Под госзащиту также подпадают следователи и судьи, которые ведут громкие дела, отметил адвокат.

Кроме того, президент Владимир Путин 5 апреля подписал документ, который обещает госзащиту для госслужащих ВС РФ, принимавших участие в борьбе с терроризмом, а также для служащих органов внешней разведки — участников спецопераций.

Доказательство угрозы

Получить государственную защиту человеку, который не проходит свидетелем или пострадавшим в уголовном деле, очень сложно. Ярким примером стала Залина Маршенкулова, которой начали поступать угрозы в физической расправе. Девушка высказалась в защиту российских актрис, снявшихся в клипе Тилля Линдеманна. Последствия — шквал угроз и даже обещание 120 тысяч рублей за видео с избиением Залины.

Адвокат девушки пояснила, что для получения решения о предоставлении защиты обязательно должен быть получен уголовно-процессуальный статус свидетеля или потерпевшего, должно быть заведено уголовное дело.

Заявления с просьбой госзащиты рассматривают до 10 дней. За это время следственное управление должно будет провести проверку и установить, действительно ли есть угроза здоровью и жизни заявителя.

Кто может получить такой статус?

В УПК предусмотрена процедура, когда свидетеля допрашивают под выдуманным именем, без входа в зал суда — из отдельного кабинета по звуковой конференции с изменением голоса. Так это выглядит в УПК и фактически, пояснил «360» адвокат московского правового центра «Вектор» Сергей Черский.

«[Получить защиту может, ] в принципе, любой свидетель, обратившийся к правоохранительным органам, мотивировавший, что он опасается за свое здоровье и последствия от лиц, совершивших преступления, либо их соучастников и подельников, которые находятся на свободе», — сказал юрист.

Свидетель может быть как гражданином РФ, так и лицом без гражданства либо гражданином другого государства. Здесь ограничений нет.

На практике в большинстве случаев защита предоставляется свидетелям по наркотическим делам.

«Как правило, основная масса лиц, которые не просят, а на самом деле пользуются этим, — это закупщики по наркотикам по статье 228. И иногда бывают внедренные агенты, но это по очень сложным государственным делам. Такие редко бывают. Основное — это, как правило, закупщики по наркотикам. За 20 лет практики у меня их (таких дел — прим. ред.) было много. Но они не громкие, а банальные: кто-то что-то купил, продал. В 90% случаев это именно наркотики. Такие люди, как правило, работают по нескольким делам. И чтобы не было последствий, ведь информация из СИЗО и колоний тоже уходит. И чтобы об этом как можно позже узнали или вообще не узнали, человек идет по уголовным делам как Петров Петр Петрович. Чтобы он спокойно мог работать», — пояснил Черский.

Громкие дела под защитой

Адвокату неизвестны случаи, чтобы за свидетелями ходили сотрудники полиции и защищали их. Но по некоторым громким делам в 2000-х свидетелей действительно прятали.

«Например, помните такой, Леша Солдат в тамбовской бригаде? Я знаю, что он, когда начал давать свидетельства, его прятали очень долго», — сообщил Черский.

Другой яркий пример — тоже из криминального мира. В Томске сотрудники ФСБ обезвредили банду Игоря Рожина. Когда преступники решили убить жену хозяина нефтеперерабатывающей компании и вице-мэра. Назначенный киллером бандит решил сдаться властям и пришел с повинной. Два года прятали на конспиративной квартире, написала «Российская газета».

Среди тех, кто обращается за помощью к государству, бывают и родственники преступников. Например, члены семьи печально известного Чикатило в январе 1991 года сменили свои фамилии, продали квартиру в Новочеркасске и переехали в Харьков.