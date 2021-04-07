Скопинского маньяка Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора из-за интервью, которое он дал телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщил источник ТАСС.

Суд в Рязанской области накануне выписал Мохову штраф за нарушение надзора. Сам он на заседание суда не явился. В постановлении указано, что Мохов снимался в видеоролике, хотя ранее ему запретили участвовать в массовых мероприятиях. Доказательством стала запись на DVD-диске, который приложили к материалам дела.

По словам источника, речь идет об интервью, которое скопинский маньяк дал Собчак. Оно вышло на YouTubе-канале журналистки 22 марта. Теперь Мохову нужно в течение 60 дней оплатить административный штраф в размере 1200 рублей.

В СМИ сообщали, что Собчак заплатила Мохову за интервью 50 тысяч рублей. Однако сама телеведущая это опровергла.

Мохов 3 марта вышел на свободу из тюрьмы, где отсидел 17 лет за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, которых он почти четыре года держал у себя на участке в подземном бункере.

Сосед Мохова ранее сообщил, что около дома маньяка регулярно дежурят полицейские.

Екатерина Мартынова, одна из жертв скопинского маньяка, получила госзащиту. Ранее «360» рассказал, как устроена система государственной защиты в России.

Накануне в Сети появилось первое интервью второй жертвы Мохова, Елены Самохиной.