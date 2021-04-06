Сосед рассказал о регулярной слежке за скопинским маньяком

Так называемый скопинский маньяк находится под полицейским наблюдением. Сосед маньяка рассказал о том, что стражи правопорядка дежурят у дома Виктора Мохова даже ночами, сообщило РИА «Новости».

По возвращении Виктора Мохова из исправительной колонии № 4 Саратовской области наблюдение за ним происходило регулярно, не прекращаясь. Сейчас же режим слежки немного ослабили, однако не сняли совсем.

«Проверяют. Вижу машину [полиции] и в два ночи, и в три», — рассказал сосед скопинского маньяка.

Наблюдение за Моховым по месту жительства продлится в течение шести лет. Кроме этого, для преступника введен ряд дополнительных ограничений: ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить ночью на улицу. Он не может покидать свой район без соответствующего разрешения, а также обязан два раза в месяц отмечаться в ОВД.

В 2000 году Виктор Мохов вместе с подельницей совершил тяжелое преступление: они похитили двух несовершеннолетних девушек. Маньяк держал их в своем подвале на протяжении четырех лет, регулярно насиловал. Одна из них дважды рожала детей, однако Мохов отнимал их и подбрасывал в чужие семьи. В 2004 году девушки были спасены: одной из них удалось передать записку на волю. Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы и заключили под стражу. Срок его заключения подошел к концу 3 марта этого года, а домой он прибыл 5-го числа.