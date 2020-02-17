РПЦ извинилась за слова Смирнова о «бесплатных проститутках»

Протоиерей Димитрий Смирнов использовал эпатажные высказывания из благих побуждений, чтобы привлечь внимание к защите брака и семьи. Но сделал он это неудачно и оскорбительно для женщин. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Как отметило РИА «Новости», он попросил прощения у всех, кого обидели слова несдержанного на язык коллеги.

«Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными очередным эпатажным высказыванием священника», — сказал Иларион.

Он пояснил, что в «Основах социальной концепции РПЦ» прописано уважительное отношение церкви к зарегистрированным бракам.

Также митрополит Иларион отметил, что в гражданских союзах женщина не имеет никакой защиты. Это особенно характерно для тех случаев, когда она вступает в гражданский брак с обеспеченным мужчиной. В таких обстоятельствах потенциальный жених не спешит в ЗАГС, потому что он не хочет после развода лишиться части своего состояния.

«Громкие истории разводов богатых мужчин, при которых они теряют едва ли не половину своего состояния, у всех на слуху», — напомнил священник. Он подчеркнул, что проблему нужно обсуждать, но при этом подбирать слова, чтобы никого не обидеть.

Протоиерей Димитрий Смирнов в минувшее воскресенье, 10 февраля, на встрече с участниками православного сообщества Orthodox BRO заявил, что гражданский брак для женщины — это проституция, так как мужчины не считают их своими женами. «Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак», — заявил он. Извиниться за свои слова священник отказался.

На слова священнослужителя отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она попросила у пресс-секретаря патриарха Владимира Легойды найти определение для мужчин, которые живут в гражданском браке.