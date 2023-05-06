Эксклюзив 06 мая 2023, 11:52 Розенбаум с охапкой подсолнухов и Пугачева приехали проститься с Юдашкиным «360»: на прощание с модельером Юдашкиным приехали Пугачева и Розенбаум

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Проститься с легендарным модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище приехали советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева и музыкант и композитор Александр Розенбаум. Звезд засняли корреспонденты «360».

Примадонна специально прилетела в Россию из Израиля, где живет уже более года, чтобы проводить в последний путь своего друга. Алла Борисовна старалась не привлекать к себе лишнего внимания и сидела на заднем сидении черной иномарки. По некоторым данным, в машине вместе со знаменитостью находилась мать Юдашкина — Раиса Петровна.

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Александр Розенбаум принес огромный букет желтых подсолнухов, чтобы почтить память народного художника России, заслуженного деятеля искусств Валентина Юдашкина.

На траурную церемонию также приехали народный артист России Олег Газманов с женой Мариной, российский парикмахер Сергей Зверев и множество других знаменитостей, который были знакомы с кутюрье.

Актриса и модель Лада Сизоненко в беседе с «360» вспоминала, каким гениальным человеком был Юдашкин. По ее словам, модельер их самой обычной вещи мог сделать нечто невероятное.

Советский и российский художник-модельер и дизайнер Валентин Юдашкин скончался 2 марта в возрасте 59 лет. Причиной смерти стал рак.