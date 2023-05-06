Эксклюзив 06 мая 2023, 11:16 «Дело было фанатом Валентина»: модель Сизоненко рассказала, как Юдашкин создавал гениальные образы «360»: модель Лада Сизоненко рассказала о работе с Валентином Юдашкиным

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Прощание с одним из самых известных советских и российских модельеров, народным художником России, заслуженным деятелем искусств Валентином Юдашкиным началось на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить в последний путь неподражаемого кутюрье пришли родные, близкие и друзья. Актриса и модель Лада Сизоненко, которая работала с Юдашкиным 1993 года, рассказала «360», каким был Валентин Абрамович.

«Не могу поверить. Мы потеряли талантливого человека, гениального художника. Действительно, он человек с большой буквы. Никогда слова плохого не говорил, не ругал, хотя в принципе бывало за что. Очень добрый, спокойный, улыбчивый. Глаза у него светились всегда!» — заявила она.

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Юдашкин очень любил свою работу, рассказала Сизоненко. По словам женщины, «дело было фанатом Валентина». Лада вспомнил, как модельер с ходу создавал невероятные образы — смотрел на вещь, добавлял простую деталь, но образ становится совершенно другим.

«Столько всего он придумывала на ходу», — произнесла актриса.

Лада Сизоненко сыграла младшую дочь в фильме «Любовь и голуби», а затем сделала успешную карьеру в модельном бизнесе.

Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни 2 мая. Он тяжело болел: в 2016 году у него обнаружили рак почки, а позже — метастазы в голове. Несмотря на тяжелое состояние, модельер трудился до последнего дня, а его коллекции были большим событием в мире моды.