Росздравнадзор посоветовал отказаться от преждевременных выводов об аппаратах ИВЛ

Аппараты еще проверяют, проводятся технические испытания.

Контрольным службам предстоит не только проверить аппараты искусственной вентиляции легких, но и условия их эксплуатации.

Ранее Росздравнадзор приостановил продажу в России аппаратов ИВЛ «Авента-М». Это решение связано с двумя пожарами — в Москве и Санкт-Петербурге. Сначала, 9 мая, пожар вспыхнул в столичной больнице № 50 имени Спасокукоцкого. Тогда эвакуировали всех 295 пациентов, погибла одна пациентка.

А 12 мая загорелась реанимация в больнице Святого Георгия в Петербурге. Врачи и медсестры вывели пациентов в другие отделения больницы. Однако пять человек скончались, они не могли самостоятельно передвигаться. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности одного из аппаратов ИВЛ.

После случившегося с 12 мая Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, выпущенных с 1 апреля 2020 года.

«Авенту-М» производят на Уральском приборостроительном заводе в Свердловской области. Поставки на рынок этой техники начались в 2012 году.