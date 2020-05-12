Глава Петербурга назвал предварительную причину пожара в больнице

Короткое замыкание оборудования привело к возгоранию аппарата ИВЛ. В итоге во время пожара в петербургской больнице святого Георгия погибли пять человек.

«По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрооборудования. Один из аппаратов ИВЛ загорелся», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Трансляция выступления велась на канале «Санкт-Петербург».

Глава города добавил, что во время случившегося эвакуировали 15 человек в другие отделения больницы. При пожаре быстро сориентировались врачи и медсестры. которые начали выводить пациентов. Спустя шесть минут на месте уже были пожарные, потушившие возгорание.

Беглов поблагодарил персонал медучреждения и спасателей. Кроме того, он поручил проверить все оборудование, пути эвакуации и противопожарную безопасность во всех медучреждениях города. Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать помощь.

Утром 12 мая в реанимации «красной зоны» больницы Святого Георгия вспыхнул пожар. В результате возгорания погибли пять человек, всех остальных успели эвакуировать. Следователи уже завели уголовное дело и сейчас занимаются расследованием.