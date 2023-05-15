15 мая 2023, 10:05
Российским дачникам объяснили необходимость сносить бани и сараи после 1 сентября
Депутат ГД Чаплин разъяснил, придется ли сносить бани и сараи на дачах после 1 сентября
С 1 сентября 2023 в России начнут действовать новые критерии для строений и сооружений вспомогательного использования на участках. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин пояснил в беседе с «Российской газетой», придется ли сносить сараи, бани, теплицы и летние кухни на дачах.
Эксперт пояснил, что подобные хозяйственные постройки предназначены для удовлетворения бытовых и иных нужд людей. Получать разрешения на их строительство не нужно. Но они не должны нарушать установленные градостроительные нормы: высота 20 метров или три этажа.
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«Для строительства каждого вида объекта важно также соблюдать существующие строительные, санитарные нормы и правила, обязательно следует соблюдать отступы от границ участков», — сказал Чаплин.
Если никаких нарушений нет, то людям волноваться не нужно — сносить строения не придется.
При этом российским дачникам нужно не забывать, что за загрязнение территории им грозит штраф. Например, если владелец захламляет участок, скапливает на нем мусор, соседи могут обратиться в суд и пожаловаться на нецелевое использование земли. Крайне опасно также сжигание сухой травы на участках.
Нарваться на штраф можно и в квартире: из-за шума в неположенное время, незаконную перепланировку, ведение коммерческой деятельности, курения на балконе.
Госдума РФ
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