Общество 06 мая 2023, 04:58 Россиянам напомнили о штрафах дачникам за загрязнение территории Депутат Чаплин: дачникам грозит штраф в 50 тысяч рублей за загрязнение территории РИА «Новости»

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Дачникам за загрязнение территории грозит штраф 50 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Собеседник агентства отметил, что зачастую дачники разводят антисанитарию, некоторые владельцы участков вывозят мусор из городских квартир в СНТ. Если собственник не идет на контакт и не слышит просьб соседей, на общем собрании могут принять решение о ненадлежащем использовании дачного участка.

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«Следующий шаг — коллективное обращение в суд. Если ваша дача находится не в СНТ, то вы можете самостоятельно обратиться в суд, приложив доказательства, достаточно будет фото», — рассказал депутат.

За нецелевое использование земельного участка предусмотрен штраф, физическое лицо заплатит 1-1,5% от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.

«В случае, если кадастровая стоимость земли не определена, то грязь и мусор на даче могут обойтись в 20–50 тысяч рублей», — сообщил Чаплин.

Однако если дачник арендует участок, то взыскать штраф с него не получится, согласно кодексу, ответственность за содержание имущества несет только собственник.