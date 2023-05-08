Общество 08 мая 2023, 08:30 Россиян предупредили о риске получить штраф в собственной квартире Депутат Госдумы Чаплин сообщил о возможности получить штраф в собственной квартире РИА «Новости»

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Россияне могут получить штраф за нарушения в собственной квартире. Об этом РИА «Новости» напомнил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

«Во-первых, причиной может стать шум. Размер наказания и временные рамки регулирует законодательство конкретного региона. В основном это время с 22:00 до 07:00, а также тихий час в дневное время. В частности, в Москве за это нарушение штраф составит до 2000 рублей», — объяснил он.

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Парламентарий отметил, что незаконная перепланировка квартиры также станет причиной штрафа.

«Желание убрать или перенести стены не всегда разрешается законом. За такой проступок придется выплатить штраф до 2500 рублей. Стоит не забывать, что жилое помещение можно использовать лишь для проживания, а не для ведения коммерческой деятельности. В противном случае штраф составит 1500 рублей», — добавил Чаплин.

Депутат напомнил, что курение на балконе тоже карается законом.

«Если окурки или табачный дым попадут к соседям, то санкция составит 1500 рублей. За курение в подъезде или на детской площадке сумма взыскания увеличится вдвое», — заключил парламентарий.

Ранее Чаплин напомнил дачникам о штрафе до 50 тысяч рублей за загрязнение территории.