04 мая 2023, 12:37
Дачникам Подмосковья напомнили об опасности выжигания сухой растительности
Работники «Мособлпожспаса» напомнили дачникам об опасности выжигания сухой растительности на участках. Заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк объяснил, что травяные палы представляют серьезную опасность и могут привести к крупным пожарам.
«Огнеборцы ежедневно выезжают на тушение палов сухой растительности. Зачастую дачники берутся за спички, чтобы привести в порядок свои участки, а золу использовать как удобрение», — отметил Прокопюк.
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Пожарные призывают отказаться от выжигания сухостоя, так как от подобных действий страдает плодородный слой земли, повреждаются деревья, а также погибают насекомые. Кроме того, существует риск распространения огня на жилые постройки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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