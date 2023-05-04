Подмосковье 04 мая 2023, 12:37 Дачникам Подмосковья напомнили об опасности выжигания сухой растительности ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» напомнили дачникам об опасности выжигания сухой растительности на участках. Заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк объяснил, что травяные палы представляют серьезную опасность и могут привести к крупным пожарам.

«Огнеборцы ежедневно выезжают на тушение палов сухой растительности. Зачастую дачники берутся за спички, чтобы привести в порядок свои участки, а золу использовать как удобрение», — отметил Прокопюк.

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Пожарные призывают отказаться от выжигания сухостоя, так как от подобных действий страдает плодородный слой земли, повреждаются деревья, а также погибают насекомые. Кроме того, существует риск распространения огня на жилые постройки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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