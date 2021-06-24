Российские лаборатории столкнулись с всплеском заказов из-за коронавируса

Количество тестов на определение коронавируса в российских медицинских лабораториях увеличилось в июне. Также выросло число исследований на антитела.

Число заказов на ПЦР-тесты за последнюю неделю увеличилось на 25-40%, а анализов антитела — более чем в два раза. В некоторых лабораториях тест на антитела стали делать на 170% чаще, чем в прошлые месяцы. Об этом сообщил «Коммерсант».

Из-за повышенного спроса лаборатории предупреждают о задержке получения результатов. В некоторых случаях сроки могут превышать установленное законом время действия тестов.

Участники рынка связывают увеличение количества желающих сдать тесты, связанные с коронавирусом, с несколькими факторами. Один из них — всплеск заболеваемости во многих регионах России. При этом эксперты считают, что спрос на ПЦР продолжит расти из-за открытия новых направлений, так как россиянам нужно делать три теста: один перед отлетом, два по прилете.

Популярность теста на антитела эксперты связывают с введением обязательной вакцинации. Многие жители сомневались, делать ли им вакцинацию, поэтому для начала хотели определить, есть ли у них антитела к коронавирусу после ранее перенесенной болезни. При этом спрос на этот вид анализа будет продолжать расти, пока 60% трудоспособного населения не будет вакцинировано.