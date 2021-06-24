Высокий уровень антител отказались считать противопоказанием к вакцинации от коронавируса

Высокий уровень антител не является противопоказанием для прививки от коронавируса. Об этом заявили в оперштабе Москвы.

В оперштабе также обратили внимание на то, что перед вакцинацией лучше не делать тест на антитела, сообщило РИА «Новости».

Тем, кто уже прошел вакцинацию или имеет справку о наличии антител, все равно необходимо работать в маске и перчатках. Рекомендация связана с риском повторного заражения. Те, кто переболел ковидом, могут столкнуться с различными осложнениями. Их организм ослаблен, поэтому повторное инфицирование коронавирусом может иметь еще более тяжелые последствия.

Именно поэтому вакцинация и ревакцинация являются единственными эффективными способами борьбы с пандемией. При этом о дополнительных мерах защиты в виде масок тоже нельзя забывать. Носить их придется даже в жару.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова ранее заявила, что альтернативы защитным маскам в жару нет. Эти средства защиты пропускают воздух, поэтому масочный режим продолжит действовать летом. Тепловой удар от них получить нельзя. Нужно просто отказаться от масок из плотного темного материала и выбирать одноразовые гигиенические.