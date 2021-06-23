Продажи туров по России упали в два раза после открытия Турции

Возобновление полетов в Турцию и наводнения в Крыму спровоцировали резкое падение продаж туров на юг России. Они сократились вдвое. Бронирование в Ялту сократилось в четыре раза.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что мощным ударом по внутреннему туризму, помимо открытия Турции и крымской непогоды, стало и усиление мер против коронавируса, сообщила газета «Известия».

По его словам, разгул стихии устроил Крыму самую настоящую антирекламу.

«Люди увидели затопленные Керчь и Ялту, размытые пляжи в Анапе и решили взять паузу. К бронированиям не располагала и довольно холодная погода на побережье», — пояснил он.

Сыграло роль и усиление запретов, которые начали вводить регионы для невакцинированных туристов. В Севастополе уже приняли решение, что с 15 июля в город смогут приехать только вакцинированные туристы или те, у кого есть справка об антителах.

«Есть реальные риски, что в Сочи, Анапе и на других популярных курортах введут аналогичные ограничительные меры. И это станет катастрофой для летнего сезона», — предупредил Ромашкин.

По данным туроператоров, требование тестов ПЦР снижает турпоток в два раза, а прививочные ограничения — в три-четыре раза. Но все же в большей степени отток туристов с российских курортов связан с возобновлением полетов в Турцию.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, продажи турецких туров выросли в разы.