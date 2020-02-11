Россияне уедут в 44 города страны после карантина под Тюменью

Из карантина в тюменском санатории эвакуированные из Китая россияне разъедутся по 44 городам. Большинство из них собираются в Москву. Вернутся люди в Санкт-Петербург, Барнаул и другие города.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова назвала ситуацию в центре «Градостроитель», где организовали карантин, стабильной. Ее слова привел региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Информацию о том, кто из вернувшихся из Китая в какой город поедет, собирают специалисты. Пока что данные неокончательные.

«Предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России. Большинство собирается в Москву — 33 человека. Еще из популярных городов Санкт-Петербург и Барнаул (по девять человек)», — сказала Куликова.

Восемь россиян намерены вернуться в Челябинск, а шесть — во Владивосток. Пятеро поедут в Красноярск, по четыре — в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. В Нижний Новгород, Самару и Ростов-на-Дону отправятся по два россиянина. Столько же уедут в Казань и Улан-Удэ.

Остальные разъедутся по 27 другим российским городам. В Тюмени останутся двое — местный житель и выходец из Екатеринбурга.

Планируют поездки домой или по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Данные уточнят ближе к завершению карантина.

Окончательные сроки выписки людей, находящихся в санатории, не приводятся.

Россиян и граждан стран СНГ вывезли из Китая двумя самолетами ВКС России 5 февраля. Их привезли в тюменский профилакторий — там они находятся в условиях карантина. За состоянием эвакуированных наблюдают медики. Заболевших среди них не выявили.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане произошла вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Число зараженных 2019-nCoV уже превысило 42,63 тысячи человек, погибли 1016 пациентов. Инкубационный период вируса длится около трех недель.