Эвакуация из Уханя, арест Кушиташвили и теракт в Таиланде. Неделя в фотогалерее

Уходящая неделя не принесла вакцины от коронавируса, но из Уханя вывезли россиян, которых пока разместили на карантин. Вооруженный военный устроил бойню в Таиланде. Его не могли остановить 17 часов. Министр здравоохранения рассказал о количестве и последствиях врачебных ошибок. Об этих и других важных событиях, которые произошли в России и мире с 3 по 9 февраля — в галерее «360».

Дело боксера Кушиташвили

Обвиняемого в избиении росгвардейца и хранении наркотиков боксера Георгия Кушиташвили арестовали до 1 апреля. После этого спортсмена исключили из сборной, а значит, что на Олимпийские игры в Токио он не поедет. Сотрудники Росгвардии задержали Кушиташвили вместе с другом Овиком Оганнисяном в подъезде дома на Фрунзенской набережной. Спортсмены сопротивлялись и их привезли в отдел, где при обыске у Кушиташвили нашли пакетик с наркотиками. Его адвокат заявил, что если бы его подзащитный ударил росгвардейца, то сейчас расследовали бы убийство.

Эвакуация из Уханя

Россиян и несколько граждан СНГ на военных самолетах эвакуировали из китайского Уханя в Тюменскую область. На месте их разместили на карантин в санатории «Градостроитель». На протяжении двух недель они останутся там. Им запретили покидать комнаты, в противном случае отсчет карантина начнется заново. Сегодня волонтеры передали им гостинцы. Между тем, некоторые россияне решили не возвращаться в Россию из Уханя, а переждать вспышку с распространения коронавируса в очаге эпидемии.

Арест отчима-изверга

Видео с издевательствами мужчины над пятилетним мальчиком разошлось по Сети на минувшей неделе. На кадрах можно увидеть, как взрослый бьет малыша и заставляет его приседать. Выяснилось, что такие методы воспитания к пасынку использовал приехавший в Москву из Кабардино-Балкарии Мурат Шхануков.

Видео сняла тетя мальчика и решила так обратить внимание на беспредел, который творится в семье. Когда мужчины диаспоры хотели найти Шханукова, то он сбежал и даже выпустил видеообращение с извинениями. Однако его нашли полицейские. По обвинению в жестоком обращении с ребенком Чертановский районный суд арестовал мужчину на два месяца.

Крушение самолета в Стамбуле

Три человека погибли и 157 получили травмы после того, как приземлившийся в аэропорту Стамбула Сабихи Гекчен самолет сначала приземлился, а потом выкатился за полосу, ударился о стену и развалился на три части. Пассажиры выбирались как могли. Министр транспорта Турции заявил, что во всем виноваты погодные условия: в тот день в Стамбуле дул сильный ветер и шел ливень. Прокуратура начала расследование аварии.

Слухи вокруг Солдатовой и признание гимнастки

Гимнастка Александра Солдатова оказалась в эпицентре слухов. СМИ сообщили, что спортсменку с глубоким порезом на левой руке доставили в психосоматическое отделение одной из московских больниц. Сама девушка заявила, что случайно порезалась во время приготовления еды. Она заявила, что пережила моральный ужас из-за того, что вокруг нее распустили небывалые слухи. Однако после она призналась, что в данный момент она проходит лечение от булимии. Поэтому в спортивной карьере она решила сделать паузу.

Погиб депутат Госдумы Хайруллин

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб во время крушения вертолета Bell 407 в Татарстане. Пилот и помощник народного избранника в результате аварии выжили. В тяжелом состоянии их доставили в больницу. Сам Хайруллин оказался под обломками воздушного судна.

Причину крушения вертолета установит следствие. Сейчас рассматривается три версии: ошибка пилота, погодные условия и неисправность. Айрат Хайруллин в Госдуме входил в комитет по аграрным вопросам. Церемония прощания прошла в Казани в Татарской государственной филармонии.

Минздрав рассказал о врачебных ошибках

Новый министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачебные ошибки ежегодно приводят к тяжелым последствиям у 70 тысяч пациентов. Он подчеркнул, что в некоторых случаях все заканчивается летальными исходами. В качестве примера министр назвал неправильное использование лидокаина, его жертвами в год становятся до 25 человек. При неправильной транспортировке лежачего больного на каталке серьезные травмы ежегодно получают по два человека.

Военный устроил теракт в Таиланде

Сержант армии Таиланда на протяжении 17 часов расстреливал людей в городе на северо-востоке страны. Сначала он вел прямую трансляцию своей охоты на людей в Facebook, пока социальная сеть не заблокировала его аккаунт. Его жертвами стали 26 человек. После расстрела военный спрятался в торговом центре, откуда он сбежал, отстреливаясь от спецназа. Его ликвидировали только через 17 часов после того как он покинул военную часть. Власти заявили, что причиной неадекватного поведения военного стал бытовой конфликт с сослуживцами.

Поиски анестезиолога-убийцы

Комментарии на анонимном форуме чуть не довели анестезиолога из Кировской области до тюрьмы. Неизвестный оставил сообщение, что он работает в медицинском учреждении и ему доставляет удовольствие убивать пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких.

Сообщение на форуме сопровождала фотография бейджа с именем и отчеством. Пользователи вычислили реального человека, которому пришлось пройти сеанс на полиграфе. Глава Минздрава заявил, что обвинения не нашли подтверждения, но «осадочек остался». Однако на этом участники обсуждения не остановились и нашли нового кандидата на пост убийцы в белом халате. Теперь на эту роль претендует врач из Пермского края.

Переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии встретились в Сочи, где снова обсудили цены на нефть, а в перерыве поиграли в хоккей. По итогам встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о покупке-продаже сырья по мировым ценам. Российская нефть пойдет на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии без каких-либо дополнительных условий. По словам экспертов, Минск проанализировал рынок и понял, что предложение Москвы для них самое выгодное.

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