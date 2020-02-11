    11 февраля 2020, 09:59

    Молебен на китайском проведут в Благовещенске из-за коронавируса

    Алексей Сахаров

    Верующие Благовещенска помолятся об избавлении от коронавируса. Молебны будут идти на русском и китайском языках. Они будут продолжаться до тех пор, пока вирус не победят.
    Молебен на китайском проведут в Благовещенске из-за коронавируса

    «Краткое Богослужение возглавит клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан. Сугубые молитвы Господу вознесут как русские, так и китайские прихожане Собора на русском и китайском языке», — рассказали в Благовещенской епархии.

    Молебны о спасении от эпидемии коронавируса будут идти каждое воскресенье — пока вирус не победят, а ситуация не стабилизируется. На молитвенное стояние верующих благословил архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

    По мнению священников, молебен не есть панацея или магия. Болезни — следствие человеческого греха.

    «С точки зрения православного вероучения, смерть, болезнь и страдания являются следствием человеческого греха», — подтвердил настоятель Китайского подворья в московском Голутвине протоиерей Игорь Зуев. Здесь, кстати, тоже каждую неделю проводят молебен об избавлении от коронавируса.

    По состоянию на утро 11 февраля в мире зафиксировали 43111 случаев заболевания. Погибли 1018 человек. Еще 4072 удалось победить болезнь и вылечиться.