Молебен на китайском проведут в Благовещенске из-за коронавируса

Верующие Благовещенска помолятся об избавлении от коронавируса. Молебны будут идти на русском и китайском языках. Они будут продолжаться до тех пор, пока вирус не победят.

«Краткое Богослужение возглавит клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан. Сугубые молитвы Господу вознесут как русские, так и китайские прихожане Собора на русском и китайском языке», — рассказали в Благовещенской епархии.

Молебны о спасении от эпидемии коронавируса будут идти каждое воскресенье — пока вирус не победят, а ситуация не стабилизируется. На молитвенное стояние верующих благословил архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

По мнению священников, молебен не есть панацея или магия. Болезни — следствие человеческого греха.

«С точки зрения православного вероучения, смерть, болезнь и страдания являются следствием человеческого греха», — подтвердил настоятель Китайского подворья в московском Голутвине протоиерей Игорь Зуев. Здесь, кстати, тоже каждую неделю проводят молебен об избавлении от коронавируса.

По состоянию на утро 11 февраля в мире зафиксировали 43111 случаев заболевания. Погибли 1018 человек. Еще 4072 удалось победить болезнь и вылечиться.