СМИ: коронавирус может не проявляться больше 3 недель

Член исследовательской группы Гуань Вэйцзе объяснил журналистам, что инкубационный период может длиться от трех до 24 дней. В то же время он подчеркнул, что три с половиной недели вирус может сохраняться только в отдельных случаях, передает РИА «Новости».

Ранее китайские власти утверждали, что у человека не проявляются симптомы коронавируса только в период от одного дня до 14. Поэтому в большинстве стран ввели двухнедельный карантин для тех, у кого заподозрили заражение коронавирусом. Если инкубационный период на самом деле составляет 24 дня, подходы к определению заболевания придется пересмотреть.

Вопрос с инкубационным периодом изучает специальная экспертная комиссия госкомитета по вопросам здравоохранения КНР во главе с одним из ведущих в Китае специалистов по респираторным заболеваниям Чжун Наньшанем. Они изучили истории болезни 1099 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в Китае в конце декабря. По последним данным, коронавирусом заразились более 40,1 тысячи граждан, погибли 908 человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.