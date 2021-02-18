Опрос показал отношение россиян к 23 февраля

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, что россияне стали чаще ассоциировать День защитника Отечества с профессиональным праздником всех военнослужащих. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Опрос показал, что каждый второй житель страны считает 23 февраля исключительно праздником военнослужащих. 36% респондентов назвали эту дату «мужским днем». Для каждого десятого — это просто дополнительный выходной. По данным издания, в исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.