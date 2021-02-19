Россиянам напомнили о коротком дне 20 февраля

Длинная рабочая неделя закончится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

В этом году День защитника Отечества — 23 февраля — приходится на вторник. Поэтому выходные решили перенести с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

«Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час», — уточнил Шкловец. Его процитировало РИА «Новости».

После длинной шестидневной рабочей недели следующая окажется короткой — всего три дня. В этом году коротких рабочих недель будет семь. В следующий раз отдыхать три дня подряд жители России будут в начале марта, когда в стране отметят Международный женский день. Выходные будут с субботы по понедельник включительно. Именно на первый день рабочей недели приходится 8 марта.

Пока же психологи посоветовали россиянам не отчаивается из-за шестидневной рабочей недели. Специалисты дали рекомендации о том, как не унывать при таком напряженном графике. Один из советов — думать о предстоящем отдыхе.