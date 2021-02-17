Психолог рассказал, как пережить самую длинную рабочую неделю в году

Нынешняя рабочая неделя будет длиться шесть дней. Психолог дала советы россиянам, как легко справиться с более продолжительным рабочим циклом.

Доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко в беседе с журналистом радио Sputnik посоветовала больше думать о предстоящих длинных выходных.

«Надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом отдохнем, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью», — рассказала она.

Чтобы человеку не казалось, что неделя длится бесконечно, психолог посоветовала перераспределить рабочую нагрузку: трудные задачи выполнить в начале недели, а на конец оставить легкие дела. Это поможет тем, чья работа связана с большей концентрацией, и тем, кто страдает от накопленной усталости.

Психолог Игорь Козлов заявил, что нужно перенастроить свой внутренний график, например, считать вторник понедельником. Его коллега Илья Шабшин также рекомендовал в длинную неделю относиться к себе внимательнее, чем обычно. Например, делать перерывы, чтобы выпить чая.

У россиян с 15 февраля началась единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. В преддверии Дня защитника Отечества жителям страны предстоит работать до субботы включительно. Однако следующая рабочая неделя станет трехдневной — с 24 по 26 февраля.