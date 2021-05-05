Россияне полюбили импортное пиво во время пандемии

Россияне начали чаще покупать импортное пиво, стоимость которого в два раза превышает отечественное. Интерес к пенному напитку из других стран увеличился с начала пандемии.

Розничные продажи импортного пива с марта 2020 года по февраль 2021 года выросли более чем на 31%, сообщил РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Главный поставщик пенного напитка в Россию — Германия. Страна увеличила поставки на 29%. Выросло количество ввозимого пенного напитка из Мексики, Латвии, Чехии и Бельгии.

Однако показатели прошлого года не совершили революцию на российском рынке. Доля импортного пива остается на уровне 5%, все остальное производится в России, в том числе и лицензионные марки.

Пивовары предполагают, что увеличение спроса на пиво из-за границы произошло из-за коронавирусных ограничений. Они считают, что российский средний класс, который раньше пил импортное пиво в других странах во время отпуска, во время пандемии вынужден был пить его дома. Также на возросший спрос повлияли ограничения на работу баров, которые вынудили потребителей искать импортное пиво в магазинах.