Губернатор штата Нью-Джерси угостит каждого вакцинированного бесплатным пивом

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи объявил о запуске программы «Прививка и пиво». В ней могут принять участие жители города старше 21 года, которые в мае поставили себе вакцину. Все они могут рассчитывать на бесплатную кружку пива.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины в течение мая и принесет подтверждающий это документ в одну из участвующих в программе пивоварен, получит бесплатное пиво», — написал Мерфи, и прикрепил список пивоварен.

Сейчас в штате Нью-Джерси от коронавируса привились более 3,2 миллиона человек. Власти рассчитывают за мой увеличить их число до 4,7 миллионов граждан.

Инициатива губернатора понравилась не всем. Пользователи в комментариях к посту назвали его предложение неэтичным и осудили методы, которым пользуются власти. Некоторые также призвали бойкотировать пивоварни, которые участвуют в акции.

В США полностью вакцинированы более 105 миллионов человек. Это более 31% всего населения страны. Одну дозу препарата получили 147 миллионов американцев.

На днях мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что с 1 июля в городе будут сняты все коронавирусные ограничения. По его данным, было вакцинировано 6,3 миллиона жителей мегаполиса.