Пивовар оценил последствия возможного запрета чешского пива в России

Вряд ли ограничение на импорт чешского пива в Россию негативно отразится на индустрии в целом. Тем более, что Чехия не является основным поставщиком солодового напитка в страну, как, например, в Германии.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев. По его словам, Россия сама производит восемь миллиардов литров в год.

«Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните восемь миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет, ну не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие», — успокоил он.

Индустрия может понести ущерб в том случае, если на рынок перестанет поступать особый «жатецкий хмель». Он используется на производстве многих российских продуктов. Но, по мнению пивовара, такие ограничения маловероятны.

Ранее СМИ стало известно, что в ответ на высылку из Праги российских дипломатов власти могут ограничить импорт продукции чешского производства. В частности, пива. Возможно, ответ на «беспрецедентно агрессивные действия» Праги может затронуть и другие отрасли.