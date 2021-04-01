Производители предложили понизить количество солода в пиве на 30%

Ассоциация производителей пива России предложили Министерству финансов внести поправки в технический регламент для стран ЕАЭС. Они просят изменить определение «пиво специальное» и понизить минимальный показатель содержания пивоваренного солода.

В Минфине письмо с предложением от пивоваров получили, сообщили в «Ведомостях».

Новый технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» должен вступить в силу в следующем году. С 2022 года в пиве должно быть не менее 80% собственного пива, остальные 20% могут приходиться на плодово-ягодное и растительное сырье, вкусоароматические добавки.

В Ассоциации, куда входят такие крупные производители, как AB InBev Efes, «Балтика», Heineken, предложили снизить количество пивоваренного солода до 50%, а долю сахаросодержащих продуктов увеличить до 30%. Крупные производителя также предложили разрешить добавлять в специальное пиво на этапе варки зерно, фруктовое, плодово-ягодное, растительное сырье и ароматизаторы. По их мнению, это поможет разнообразить ассортимент пивной продукции на российском рынке.

Представители небольших и средних компаний выступили против предложения АПП. Они считают, что крупные компании хотят сэкономить на сырье. Заместитель гендиректора компании «Томское пиво» Василий Руссков отметил, что для разнообразия сортов пива не нужно использовать заменители, достаточно воспользоваться разнообразием сортов солода и хмеля.