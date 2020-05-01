Россияне поделились планами на майские праздники

От 26 до 38% респондентов хотят провести первые майские дни на даче с родными. От 4 до 7% сограждан решили отправиться на шашлыки с друзьями, несмотря на все увещевания. От 1 до 4% пригласят гостей, хотя делать этого в режиме самоизоляции категорически нельзя.

Сайт опросил людей в популярных мессенджерах. Всего в опросе приняли участие 125,6 тысячи человек. Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян в этом году провести майские праздники дома и потерпеть пока без шашлыков.

1 мая на улицах городов Подмосковья стало больше полицейских патрулей. Стражи порядка будут с удвоенным вниманием в праздничные дни следить за соблюдением жителями режима самоизоляции. Сейчас ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, однако есть шанс новой вспышки, если люди на праздниках начнут массово собираться и заражать друг друга.

За последние сутки новым вирусом в России заразились еще 7933 человека. Общее число зараженных — 114 431. Умерли от болезни COVID-19 1169 инфицированных.