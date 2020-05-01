Полицейских патрулей в Подмосковье на майские праздники стало больше

Полицейских стало больше на улицах подмосковных городов. На майских праздниках в регионе за нарушителями самоизоляции будут следить еще внимательнее.

«С целью недопущения нарушений режима самоизоляции на территории Московской области увеличено количество нарядов сотрудников полиции. Полицейские продолжат проверять цифровые пропуска у водителей транспортных средств и лиц, находящихся на улице», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В полиции напомнили, что нарушителей режима будут наказывать по закону и еще раз призвали всех жителей Московской области соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.

Режим строгой самоизоляции действует в Подмосковье с конца марта из-за пандемии коронавируса. В регионе ввели ряд ограничительных мер, чтобы не допустить распространение инфекции.

За минувшие сутки российские медики выявили еще 7933 случая заражения новым вирусом. Всего в России 114 431 зараженный. Из них 1169 от COVID-19/