Онищенко попросил россиян потерпеть и не ехать на шашлыки

Положительные результаты долгой самоизоляции сойдут на нет, если россияне на майских праздниках ринутся на пикники. После этого молодежь может позаражать старшее поколение и Россию накроет вторая волна пандемии.

«Так что я заклинаю всех: потерпите немножко», — приводит ТАСС слова депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

Бывший главный санитарный врач России подчеркнул, что старшее поколение надо особенно беречь. После поездки на пикник молодежь может заразить своих родителей, бабушек и дедушек. Коварность вируса и состоит в том, что некоторые люди заражаются им бессимптомно. Принести заразу в дом можно, даже не подозревая об этом.

Онищенко отметил, что на майских праздниках можно поехать на свою дачу — только на личной машине, а не на общественном транспорте. Сейчас особенно важно воздержаться от контактов с другими людьми. Парламентарий выразил надежду, что после праздников «ситуация пойдет на затухание».

Ранее Роспотребнадзор дал советы, как себя нужно вести в ближайшие дни, чтобы не спровоцировать новую вспышку коронавируса.

По последним данным, в России зафиксировали 99 399 случаев заражения. Число инфицированных пока продолжает расти.