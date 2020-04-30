Онищенко попросил россиян потерпеть и не ехать на шашлыки
«Так что я заклинаю всех: потерпите немножко», — приводит ТАСС слова депутата Госдумы Геннадия Онищенко.
Бывший главный санитарный врач России подчеркнул, что старшее поколение надо особенно беречь. После поездки на пикник молодежь может заразить своих родителей, бабушек и дедушек. Коварность вируса и состоит в том, что некоторые люди заражаются им бессимптомно. Принести заразу в дом можно, даже не подозревая об этом.
Онищенко отметил, что на майских праздниках можно поехать на свою дачу — только на личной машине, а не на общественном транспорте. Сейчас особенно важно воздержаться от контактов с другими людьми. Парламентарий выразил надежду, что после праздников «ситуация пойдет на затухание».
Ранее Роспотребнадзор дал советы, как себя нужно вести в ближайшие дни, чтобы не спровоцировать новую вспышку коронавируса.
По последним данным, в России зафиксировали 99 399 случаев заражения. Число инфицированных пока продолжает расти.