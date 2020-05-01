Почти 8 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Наличие коронавирусной инфекции подтвердили еще у 7933 человек в России. Общее количество заболевших COVID-19 выросло до 114 431 человека.

«За последние сутки в России подтверждено 7933 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни», — сообщает оперативный штаб Москвы.

Наибольший прирост новых инфицированных зафиксировали в Москве: 3561 человек. Следом идут Подмосковье (797), Петербург (349), Свердловская область (232) и Нижегородская область (179).

Источник фото: стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки произошло 96 смертей после заражения коронавирусом. Полностью вылечился за это время 1601 пациент.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек», — отмечается в сообщении.

Медики следят за здоровьем 211 191 человека. Всего с января под наблюдением врачей находились 749 482 пациента. Российские специалисты провели более 3,7 миллиона лабораторных исследований на наличие инфекции. Из них за прошедшие сутки было сделано 225,4 тысячи тестов.

Оперштаб 30 апреля сообщал о 106 498 заболевших COVID-19. Днем ранее было зафиксировано 99 339 подтвержденных случаев.

Сейчас во многих российских регионах продолжают действовать различные ограничительные меры и режим самоизоляции. Нерабочий период продлен до 11 мая в рамках борьбы с пандемией коронавируса.