Россияне подали уже более 5 млн заявок на «детские» пособия

Россияне с понедельника, 11 мая, подали 5,3 миллиона заявок на выплаты на детей в период пандемии коронавируса. Количество желающих получить пособие увеличивается буквально на глазах.

«Хочу отметить высокую востребованность этих выплат. По состоянию буквально на два часа назад было подано уже порядка пяти миллионов заявлений на семь миллионов детей. Пятнадцать минут назад, уже готовясь к заседанию, я еще раз посмотрел: уже 5,3 миллиона заявлений на 7,5 миллиона детей подано», — приводит РИА «Новости» слова вице-премьера Дмитрия Григоренко.

11 мая, во время обращения к гражданам, президент России Владимир Путин анонсировал новую меру поддержки в период пандемии нового вируса. С 1 июня россияне смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет включительно.

После этой новости сограждане бросились штурмовать портал госуслуг, чтобы оформить заявки. Платформа не выдержала такой нагрузки и рухнула. Минкомсвязь России в кратчайшие сроки запустила для этого отдельный сервис.