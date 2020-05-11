Сайт госуслуг стал работать со сбоями после обращения Путина

«Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин объявил, что с 1 июня 2020 года семьи смогут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Подать заявку можно будет уже с этого вторника через портал госуслуг или отделение Пенсионного фонда.

Помимо этого, Путин предложил организовать ежемесячную финансовую поддержку для семей с детьми до трех лет. Родители смогут получить по пять тысяч рублей в течение трех месяцев.