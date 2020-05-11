Сайт госуслуг стал работать со сбоями после обращения Путина
Сайт госуслуг может работать с кратковременными сбоями в понедельник вечером. Причиной неполадок стала возросшая загрузка, сообщил ТАСС со ссылкой на компанию «РТ Лабс», являющуюся оператором сайта.
«Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой», — отметили в компании.
Ранее сообщалось, что на сегодняшнем совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин объявил, что с 1 июня 2020 года семьи смогут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Подать заявку можно будет уже с этого вторника через портал госуслуг или отделение Пенсионного фонда.
Помимо этого, Путин предложил организовать ежемесячную финансовую поддержку для семей с детьми до трех лет. Родители смогут получить по пять тысяч рублей в течение трех месяцев.