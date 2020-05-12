Сервис для выплат 10 тысяч рублей на детей до 16 лет запустили в России

«Минкомсвязь России сообщает, что по адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет», — сообщил сайт министерства.

Услугу запустили в кратчайшие сроки после того, как 11 мая президент России Владимир Путин подписал поправки в указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

11 мая Путин, во время обращения к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом, анонсировал новую меру поддержки: с 1 июня 2020 года семьи с детьми от трех до 16 лет (при условии достижения этого возраста до 1 июля 2020 года) могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Российский лидер заявил, что период нерабочих дней в России заканчивается с 12 мая. Он оставил губернаторам все полномочия. Вопрос о снятии ограничений будут решать на местах.