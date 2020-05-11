Конец нерабочего периода и новые выплаты. Главное из обращения Путина по коронавирусу

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Он объявил о завершении нерабочего периода и рассказал о мерах поддержки населения. «360» собрал главные заявления лидера страны.

Ограничительные меры

Нерабочий период начался в России в конце марта из-за распространения коронавируса. Тогда закрыли границы, учреждения сферы услуг, музеи и так далее. Многие регионы ввели режим самоизоляции для всех местных жителей. Нерабочее время позже продлили до 12 мая, а теперь президент сообщил о его завершении:

— с 12 мая период нерабочих дней в России завершается. Регионы начнут поэтапно отменять ограничительные меры. При этом Путин отметил, что шаги по выходу из ограничений не будут совершаться быстро;

— продолжает действовать запрет на проведение любых массовых мероприятий. Жители, предприятия и магазины должны продолжать соблюдать санитарные требования;

— сохраняются все ограничительные правила для людей старше 65 и тех, кто страдает хроническими заболеваниями;

— региональные власти к 11 мая должны были подготовить планы поэтапного смягчения ограничений. Расширенные полномочия глав субъектов сохранятся после 12 мая;

— будет восстановлена работа базовых отраслей экономики: связь, энергетика, сельское хозяйство, промышленность, строительство.

Выплаты медработникам

Во время пандемии медицинские работники находятся на передовой, сутками помогая пациентам с COVID-19. Во время обращения Путин сделал поручения по материальной помощи врачам и социальным работникам:

— все медицинские работники до 15 мая должны получить выплаты за апрель;

— социальные работники с 15 апреля по 15 июля смогут получить специальную федеральную доплату до 60 тысяч рублей.

Кроме того, глава государства сообщил, что российские специалисты стали делать больше тестов на выявление коронавируса. Если раньше проводили 2,5 тысячи исследований, то сейчас — 170 тысяч. К середине мая планируется делать уже 300 тысяч ежедневно.

Поддержка бизнеса

Ограничительные меры и самоизоляция ощутимо ударили по российскому бизнесу. Власти разработали новые меры поддержки на фоне эпидемиологической ситуации. Не забыл Путин и про самозанятых, которые теперь смогут получить обратно уплаченный налог на доход:

— самозанятым вернут налог на доход, который они заплатили в 2019 году. Кроме того, им предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ;

— полностью спишут налоги за второй квартал для пострадавших из-за коронавируса предприятий;

— прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май предоставят компаниям, сохранившим не менее 90% штата по сравнению с апрелем;

— компании, сохранившие занятость, смогут не выплачивать взятые на зарплаты кредиты.

Помощь семьям с детьми

Отдельно президент отметил меры поддержки семей с детьми. Для них предусмотрели разовые выплаты, ежемесячную материальную помощь и увеличение пособия на ребенка:

— семьи с детьми от трех до 16 лет разово получат 10 тысяч рублей на каждого ребенка;

— семьям с детьми от трех до семи лет выплатят сразу за полгода около 33 тысяч рублей. Такая помощь предусмотрена для тех родителей, чей доход ниже прожиточного минимума;

— выплату по три тысячи рублей на ребенка введут для семей, где родители потеряли работу;

— пособия на ребенка станут больше в два раза. Раньше они составляли 3375 рублей.

Всего, по данным на 11 мая, в России насчитывается 221 344 выявленных случая коронавируса. Медики смогли вылечить от COVID-19 уже 39 801 пациента. Зафиксировано 2009 смертей после инфицирования. Нерабочий период и ограничительные меры были объявлены в стране в конце марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.