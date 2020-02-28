Россияне одобрили выходной день для голосования по Конституции

Большинство россиян поддержали идею провести голосование по изменению Конституции в будний день. Вот только далеко не все вообще знали об этом событии.

Голосование по поправкам в Конституции пройдет 22 апреля, это среда. Его сделают оплаченным выходным. ФОМ спросил россиян, как они относятся к этой идее, и 68% ответили, что положительно, 13% — отрицательно. Результаты опроса есть у РБК.

У участников опроса, кроме того, узнали, собираются ли они принять участие в голосовании. Точно пойдут 31%, 20% сказали, что вероятнее всего пойдут голосовать, 13% ответили, что скорее примут участие, чем нет. 25% с той или иной степенью уверенности идти на голосование не собираются.

Возможно, участники опроса еще передумают, потому что оказалось, что 41% респондентов вообще услышали о голосовании по поправкам в Конституцию впервые. 32% сказали, что знают о голосовании, а 26% что-то слышали.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проводил опрос 26–27 февраля в 104 населенных пунктах. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

Поправки в Конституцию, предложенные президентом, прошли первое чтение в Госдуме. Сейчас их готовят ко второму. Владимир Путин неоднократно объявлял, что изменения не вступят в силу, если за них не проголосуют граждане России.