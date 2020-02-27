В Госдуму внесли поправки о дне голосования по Конституции

«Предлагается закрепить во второй статье законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования, что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем», — заявил ТАСС председатель комитета Павел Крашенинников.

По его словам, голосование будет проходить с 08:00 до 20:00.

Авторами поправки стали Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Ранее в комитет пришли поправки о порядке проведения голосования. В нем должны принять участие совершеннолетние россияне. Исключения составят отбывающие наказание или недееспособные люди.

Руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что процедура голосования будет простой. Ведь в этот раз нет кандидатов, которые должны были бы собирать подписи и регистрироваться.

Президент Владимир Путин заявил о введении поправок в Конституцию во время своего послания к Федеральному собранию 15 января. Тогда же он создал рабочую группу по этому вопросу. В ее состав вошли 75 человек. Сейчас продолжается сбор предложений по поправкам ко второму чтению. После этого свое мнение о поправках выразят россияне.