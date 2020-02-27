Пушков: день голосования по поправкам в Конституцию станет особым

Своим мнением Пушков поделился на личной странице в Twitter.

«Решено провести голосование по поправкам в Конституцию в среду 22.04, сделав ее оплачиваемым выходным днем. Очень верное решение», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что выступил с аналогичным предложением на на втором заседании рабочей группы по изменению Конституции.

Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит вопрос о дате голосования по изменениям в Конституции.