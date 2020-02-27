    27 февраля 2020, 12:24

    Пушков: день голосования по поправкам в Конституцию станет особым

    Ольга Ситникова

    Сенатор Алексей Пушков поддержал решение провести голосование по поправкам в Конституцию России 22 апреля. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Своим мнением Пушков поделился на личной странице в Twitter.

    «Решено провести голосование по поправкам в Конституцию в среду 22.04, сделав ее оплачиваемым выходным днем. Очень верное решение», — подчеркнул сенатор.

    Он напомнил, что выступил с аналогичным предложением на на втором заседании рабочей группы по изменению Конституции.

    Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит вопрос о дате голосования по изменениям в Конституции.