Выходной для голосования по Конституции будет оплачиваемым
Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет в среду 22 апреля, которое по этому поводу сделают выходным. Работодатели заплатят сотрудникам за этот день как за рабочий. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил главаФедерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
«Конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — подчеркнул он.
По его словам, это касается тех людей, которые получают фиксированную зарплату. Те же, кто работает сдельно, не получат за выходной 22 апреля деньги.
Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции России, по которой голосование проведут 22 апреля.
Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас заявил, что дата выбрана неслучайно. Она находится между двумя религиозными событиями: 19 апреля православные отметят Пасху, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.