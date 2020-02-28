Выходной для голосования по Конституции будет оплачиваемым

«Конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — подчеркнул он.

По его словам, это касается тех людей, которые получают фиксированную зарплату. Те же, кто работает сдельно, не получат за выходной 22 апреля деньги.

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции России, по которой голосование проведут 22 апреля.

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас заявил, что дата выбрана неслучайно. Она находится между двумя религиозными событиями: 19 апреля православные отметят Пасху, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.