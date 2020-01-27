Россияне назвали свои зарплатные ожидания

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату в 92 тысячи рублей в месяц. Самые высокие ожидания — у мужчин из Москвы.

Как выяснил сервис для поиска работы и подбора персонала, на который ссылается RT, 26% опрошенных хотели бы получать от 100 до 200 тысяч рублей. В то же время 4% своим желаемым доходом назвали меньше чем 30 тысяч.

Специалисты заметили, что, хотя средний уровень желаемой зарплаты составляет 92 тысячи, ответы отличались в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы получать 104 тысячи рублей в месяц, Санкт-Петербурга — 102 тысячи.

В других регионах ожидания ниже. В Новосибирске размер желаемой зарплаты составляет 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — 87 тысяч, в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.

В ходе опроса также выяснилось, что зарплатные ожидания мужчин выше, чем у женщин: в среднем 130 тысяч рублей против 80 тысяч.

В опросе приняли участие 6,7 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.