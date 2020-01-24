Работа рядом с домом и достойная зарплата. Что инвестиции приносят Подмосковью

Зачем нужны индустриальные парки, и что получают рядовые жители от развития бизнеса в Московской области? Телеканал «360» подвел итоги инвестиционной политики региона за прошедший год.

Предприниматели, которые ведут бизнес в Подмосковье, получают выгодное расположение, площади и коммуникации. А в итоге и прибыль. За последние годы в Московской области появилось 59 индустриальных парков для производства, хранения, реализации.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить приток инвестиций в каждый регион нашей страны в размере не менее 25% ВРП (валового регионального продукта). В случае Подмосковья — это 1 триллион рублей. Кто готов вкладывать в Московскую область?

Источник фото: телеканал «360»

В прошлом году было подписано соглашение о строительстве завода японских грузовиков «Хино Моторс» в Подмосковье. Запущено производство итальянской пасты. А с конвейера в Солнечногорске сошел первый российский «Мерседес».

«Здесь работают российские специалисты молодые и не очень. Разных возрастов люди работают очень профессионально», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

В большинстве своем на новых предприятиях трудятся жители Подмосковья. За 6 лет в Подмосковье создали 300 тысяч рабочих мест. За 2019 год в Московской области появились еще десятки тысяч рабочих мест. Жители получают работу по профессии рядом с домом. Учитывая масштаб бизнеса, заходящего в регион, список специальностей огромный: от фасовщика до конструктора, от бухгалтера до инженера.

Источник фото: телеканал «360»

«Это будут высокопроизводительные высокопрофессиональные места, чтобы наши люди могли получать достойную заметную заработную плату», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Не только зарплату, но еще и медицинскую страховку, корпоративный транспорт, инфраструктуру. Так, в деревне Лупаново Дмитровского округа, вблизи открывшегося логистического центра «Леруа Мерлен» появилась остановка общественного транспорта. А рабочие завода «Пепсико» в Кашире попросили решить проблему с детскими садами.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковные предприниматели заботятся не только о дошкольном образовании, но и профессиональном. Это уже инвестиции в человеческий капитал. Ребята химкинского колледжа учатся по программам японской корпорации «Хино». У них есть не только материальная база, преподаватели и стажировки. Ребята получают шанс трудоустройства на заводе.

Инвестиции — это налоги. Так, только завод «Мерседес» перечислил в бюджет области 130 миллионов рублей налогов. 200 миллионов — от Загорского трубного завода. Чуть меньше — от итальянской «Бариллы». И это всего несколько цифр, которые в сумме могут составить бюджет небольшого города.

Источник фото: телеканал «360»

«Губернатор ставит целью рост благосостояния наших граждан. Это достойные зарплаты. Достойные зарплаты у нас связаны с эффективностью ведения бизнеса нашими предпринимателями», — сказал Вадим Хромов, заместитель правительства Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

А эффективность ведения бизнеса зависит, в том числе, и от правительства. Привлечение инвестиций как приоритет экономической политики. Подмосковье занимает второе место по их размеру в стране. Почти 5 триллионов рублей. За этими цифрами — предметное развитие региона. Рабочие места, инфраструктура, образование, а, значит, и комфортный уровень жизни подмосковных жителей.