Женщин в составе правительства стало меньше

В состав нового правительства России вошли только три женщины. Татьяна Голикова и Виктория Абрамченко будут вице-премьерами, а Ольга Любимова — министром культуры. Таким образом женщин в новом составе правительство стало на одну меньше, чем раньше.

В прошлом правительстве из 21 министерства только два возглавляли женщины, это менее 10% от всего состава кабмина. Дольше всех занимала свой пост глава Минздрава Вероника Скворцова. Она возглавляла министерство с мая 2012 года.

Под ее руководством началась реформа по оплате труда работникам больниц. Он обещала, что к 2021 году оклад для них составит не менее 55% от заработной платы врачей. При этом сама зарплата не должна быть меньше, чем указана в указе президента, а значит, что ее повысят в три раза.

Огромный резонанс вызвала ее инициатива о новом порядке медицинского осмотра водителей. Анализы автомобилисты должны были сдавать только в определенных медицинских центрах, куда сразу выстроились огромные очереди. После того, как идею раскритиковали в прокуратуре и Кремле, реформу перенесли до февраля.

Еще одной женщиной в ушедшем в отставку правительстве была министр просвещения Ольга Васильева. Она заняла этот пост в 2018 году. До этого в течении двух лет она работала министром образования и науки.

Накануне вице-спикер Госдумы Сергей Невров заявил, что депутатам не нравится работа Министерства просвещения. В частности он заявил, что в обращениях к депутатам граждане жалуются на небольшие зарплаты учителей, бюрократическую нагрузку на преподавателей, а также на недоработки в программах образования. Последней инициативой Васильевой стала идея о введении отметок «зачет» — «незачет» по рисованию, музыке и физкультуре.

Еще две женщины занимали должности вице-премьеров. Это курирующая культуру, туризм и спорт Ольга Голодец, и занимающаяся социальным блоком Татьяна Голикова. Из 10 заместителей председателя правительства две женщины — это 20% от всего состава.

Среди последних инициатив Ольги Голодец — проекты строительства крупных культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерове и Владивостоке. Кроме того, она же была автором идеи о возвращении продаж пива на стадионах. Татьяна Голикова занималась индексацией материнского капитала. Кроме того, она же предложила ввести педагогическую тайну, чтобы учителя не могли разглашать диагнозы школьников.

15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он обозначил масштабные задачи по обновлению политической системы, объявил о конституционной реформе и других изменениях в жизни страны.

Спустя несколько часов после обращения премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Позже Медведев объяснил, что «президент должен быть абсолютно свободен» в обсуждении новых задач и «принимать без оглядки на какие-либо другие факторы, включая фактор правительства».

Новый состав министров стал известен 21 января.