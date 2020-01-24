Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое

Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.

«Сейчас в зарплате педагогов фиксированная ставка составляет около 30%, а 70% — стимулирующие выплаты, с которыми можно делать что угодно. Мы хотим, чтобы базовый оклад был не менее 70% заработной платы, чтобы никто уже не смог „играть“ с выплатами», — приводит газета «Известия» слова члена комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Валерия Маркова.

Верхняя палата парламента накануне поддержала обращение к Кабмину об установлении единого порядка оплаты труда педагогов. Еще ранее — 22 января, — российский президент Владимир Путин на встрече со студентами в центре «Сириус» поддержал идею внедрения подобной системы. В профессиональном сообществе считают, что единая для всех педагогов минимальная ставка должна составлять не меньше двух МРОТов.

Заслуженный учитель России ранее рассказал, почему единая модель оплаты труда педагогов может оказаться не продуктивной. По его словам, в этом вопросе есть несколько подводных камней.

В своем послании Федеральному собранию Путин призвал строго соблюдать все параметры уровня зарплат учителей, которые были заданы в майских указах. Президент отметил, что «речь идет о людях, специалистах, которые работают в важнейших для общества и страны сферах, их труд должен оплачиваться достойно и справедливо».