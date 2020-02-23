Россияне назвали самые мужественные города СНГ

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты провели опрос в Сети и выяснили, в каких городах живут самые мужественные мужчины. В рейтинг попали 10 городов России и стран СНГ.

Исследование провел портал ТурСтат, который выяснил, что самым мужественным городом россияне считают Москву. За столицу свои голоса отдали 14% пользователей. На втором месте оказался Екатеринбург с 11% голосов. Всего на один процент меньше получила столица Белоруссии — Минск.

Ростов-на-Дону занял третью строчку списка. Мужественность этого города отметили 9% людей. На Краснодар пришлось 8% голосов, а на Челябинск - 6%.

Петербург признали мужественным всего 5% участвовавших в опросе. На последнем месте рейтинга оказалась еще одна столица — Нур-Султан. За город в Казахстане проголосовали 3% пользователей. Исследование проводили в феврале среди пяти тысяч пользователей.

Ранее эксперты выяснили, где выгоднее всего купить квартиру-студию. Такое жилье оказалось самым дешевым в Омске, Челябинске и Краснодаре.