Россияне назвали самые мужественные города СНГ
Исследование провел портал ТурСтат, который выяснил, что самым мужественным городом россияне считают Москву. За столицу свои голоса отдали 14% пользователей. На втором месте оказался Екатеринбург с 11% голосов. Всего на один процент меньше получила столица Белоруссии — Минск.
Ростов-на-Дону занял третью строчку списка. Мужественность этого города отметили 9% людей. На Краснодар пришлось 8% голосов, а на Челябинск - 6%.
Петербург признали мужественным всего 5% участвовавших в опросе. На последнем месте рейтинга оказалась еще одна столица — Нур-Султан. За город в Казахстане проголосовали 3% пользователей. Исследование проводили в феврале среди пяти тысяч пользователей.
Ранее эксперты выяснили, где выгоднее всего купить квартиру-студию. Такое жилье оказалось самым дешевым в Омске, Челябинске и Краснодаре.