Огромная стая розовых фламинго прилетела на озеро Караколь в Казахстане. Видео

Стая из сотен розовых фламинго прилетела на озеро Караколь, которое находится в республике Казахстан. Птиц снял на видео с помощью летающего дрона местный житель.

Недавно стало известно, что в Севастополь впервые в его истории прилетели розовые фламинго. Их было всего пара, но слух о птицах быстро распространился по полуострову. Обычно фламинго водится в более южных широтах.

А другой фламинго устроил настоящий переполох в аэропорту Пальма-де-Майорка в Испании. Птица решила прогуляться по взлетно-посадочной полосе. Ей не мешал даже приземлившийся самолет, которому пришлось медленно следовать за птицей вдоль гудронированного шоссе.