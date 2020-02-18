Многие россияне любят заказывать вещи на «алике». Появление коронавируса доставило компании немало проблем. Видимо, из-за перебоев с оправками посылок, сотрудники решили не терять время зря и занялись подсчетами. Специалисты «AliExpress Россия» посмотрели, что чаще всего искали пользователи, и составили портреты типичных жителей крупных городов.

Аналитики изучили более 550 миллионов запросов на AliExpress. Они выяснили, что в Новосибирске люди чаще всего заказывают теплую одежду, пишет РБК. Жители этого города любят кутаться в парки и куртки, надевая джинсы с начесом. В этой категории вещей было 30 тысяч запросов. При этом жители этого города не прочь появиться на улице в черной мотоциклетной косухе из кожзама. В Новосибирске не забывают и о своих любимцах. Там утепляют собачек курточками. Специалисты нашли пять тысяч таких запросов. Ни в одном другом городе жители не увидели такого количества заказов одежды для животных.

А вот в Нижнем Новгороде россияне разделились на две группы по своим запросам. Одни искали гаджеты, другие — винтажную одежду. Три тысячи пользователей смотрели геймерские кресла, более двух тысяч — платформы для создания электронных устройств. Любители старины интересовались корсетами и платьями в ретростиле.

Не отстают от современных технологий и в Казани. Там жители сделали 2,4 тысячи запросов на столики для ноутбука и еще 1,6 тысячи — на увлажнители воздуха. Около 10 тысяч раз они искали толстовки, боди, юбки и сумки. Просматривали модницы страницы с серьгами, платьями и купальниками.

Бьюти-товары и модные наряды интересовали и пользовательниц Екатеринбурга. По три тысячи поисковых запросов собрали кисти для макияжа, патчи и косметички. Еще 25 тысяч запросов пришлось на традиционные кроссовки, кеды, рюкзаки и поясные сумки.

Жители Краснодара не обошли стороной не только броши, серьги и браслеты, но и «умные» часы, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. На эти категории товаров пришлось в сумме 15 тысяч просмотров.

«Судя по запросам на AliExpress, в свободное время краснодарцы чаще всего ходят в походы, рисуют на планшетах, медитируют с помощью конструкторов и наблюдают за природой через микроскоп», — отметили аналитики.

В Москве аналитики увидели спрос на рюкзаки, кроссовки и худи. Летом чаще выбирают шорты, кеды и юбки.

Жителей Санкт-Петербурга интересовали повседневные вещи и те, что подчеркивают сексуальность. Запросы на кроссовки были на отметке девять тысяч, а чулки искали шесть тысяч раз.

Как выяснили исследователи, интерес российских пользователей к AliExpress вырос после вспышки коронавируса. Инфекция появилась в конце 2019 года в Китае.