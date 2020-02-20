Назван российский город с самыми дешевыми квартирами-студиями

Если вы ищете себе квартирку-студию, но большим бюджетом не располагаете, то стоит присмотреться к предложениям в Саратове. В этом городе оказалось самое дешевое жилье. Можно обратить внимание еще на Омск, Челябинск и Краснодар.

Специалисты «Авито Недвижимость» мониторили цены на квартиры-студии и выяснили, что самые дешевые — в Саратове. Там за один «квадрат» жилплощади придется выложить 30 тысяч рублей. На втором месте по стоимости оказался Омск с 39,1 тысячи за квадратный метр, пишет «Лента.ру».

Немного больше нужно будет выложить за студию в Челябинске — 39,3 тысячи рублей. Квартира в Краснодаре обойдется в 47 тысяч рублей за «квадрат», а в Калиниграде — 49,2 тысячи рублей.

Чтобы наглядно почувствовать разницу, эксперты нашли и самые дорогие квартиры. Конечно, первое место заняла Москва и ее «золотые» квартиры. В столице за один квадратный метр студии придется заплатить 165,3 тысячи рублей. Это почти в пять раз больше, чем в Саратове.

Не отстает и Петербург, где «квадрат» жилплощади стоит 113,8 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули студии в Сочи — 110 тысяч. Желающим жить в Хабаровске придется раскошелиться на 97,7 тысячи рублей, а в Казани — 84,7 тысячи рублей.

В целом все студии подорожали по сравнению с 2018 годом. В 2019-м специалисты заметили увеличение цены на 9%, в среднем один квадратный метр стоит 87,9 тысячи рублей.

Ранее аналитики выяснили, что наибольшим спросом пользуются квартиры-студии в Набережных Челнах, а наименьшим — в Магнитогорске.