Россияне назвали мурчание котов лучшим убаюкивающим звуком

Расслабиться и уснуть россиянам помогают мурчание котов и стук колес поезда. К такому выводу пришли эксперты аудиосервиса «СберЗвук» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

Специалисты ко Всемирному дню сна провели опрос, результаты которого оказались в распоряжении «Известий».

Респондентам было предложено выбрать звук, который помогает создать спокойную атмосферу и настроиться на сон. Безоговорочным победителем опроса стало мурчание котов. Также в пятерку лидеров вошли стук колес поезда, шум дождя, звуки прибоя и музыкальные треки из личных плейлистов опрошенных.

Психотерапевт сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян отметил, что музыка действительно может расслабить с помощью сочетания ритмов и гармонии звучания. Слушая любимые спокойные композиции, человек перестает думать о проблемах.

«Есть же, напротив, произведения, которые способны привести в состояние сильного возбуждения. Например, „Ленинградская симфония“ Шостаковича. Тем не менее для каждого человека эти процессы индивидуальны, поэтому каждый сам подбирает звуки или музыку, которые приятно слушать, которые успокаивают или, наоборот, тонизируют», — отметил он.

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что человек должен выключать свой смартфон в 21:00, чтобы продуктивнее провести следующий день. Просмотр роликов и чтение текста с экрана телефона или планшета вызывает расстройство сна. Дисплей излучает синий свет, который негативно влияет на некоторые процессы в организме человека.